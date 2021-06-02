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Общество
США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам
08:32
Общество
Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить
08:32
Общество
Россия и Великобритания возобновили авиасообщение
08:27
Общество
Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом
08:22
Общество
Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных
08:20
Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
08:17
Происшествия
Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области
08:15
Происшествия
ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища
08:14
Общество
Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока
08:09
Общество
Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу
08:01
Происшествия
Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы
08:00
Общество
Вассерман: «Больше хочешь — меньше получишь, или Как обсуждать желания»
07:58
Экономика
Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах
07:57
Общество
Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов
07:52
Общество
Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса
07:51
Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
07:39
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой
07:34
Общество
Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса
07:28
Общество
Самолечение головной боли анальгетиками может привести к трагедии
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Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей

Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
pixabay.com

Москва, 2 июня. Ограничения направлены на спасение дельфинов в водах Азово-Черноморского бассейна. Соответствующее заявление сделал замглавы федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Новые требования затрагивают толщину и качество нитей, которые используются в рыболовецких сетях. Нити должны быть выполнены таким образом, чтобы попавший в них дельфин мог освободиться самостоятельно. Соколов в беседе с ТАСС добавил, что оставляется очень маленький район, где эти орудия лова не запрещены.

Случаи незаконной ловли рыбы фиксирует пограничная служба ФСБ России, которая отвечает за контроль на море. Каждый инцидент рассматривается отдельно совместно со специалистами Росрыболовства.

В Крыму ранее заявили об обнаружении трупов дельфинов, погибших неестественной смертью. Чаще всего такие трагедии происходят по вине рыболовного промысла, а в особенности — браконьерского.

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рыбалка росрыболовство дельфины
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