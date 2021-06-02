Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей

Москва, 2 июня. Ограничения направлены на спасение дельфинов в водах Азово-Черноморского бассейна. Соответствующее заявление сделал замглавы федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Новые требования затрагивают толщину и качество нитей, которые используются в рыболовецких сетях. Нити должны быть выполнены таким образом, чтобы попавший в них дельфин мог освободиться самостоятельно. Соколов в беседе с ТАСС добавил, что оставляется очень маленький район, где эти орудия лова не запрещены.

Случаи незаконной ловли рыбы фиксирует пограничная служба ФСБ России, которая отвечает за контроль на море. Каждый инцидент рассматривается отдельно совместно со специалистами Росрыболовства.

В Крыму ранее заявили об обнаружении трупов дельфинов, погибших неестественной смертью. Чаще всего такие трагедии происходят по вине рыболовного промысла, а в особенности — браконьерского.