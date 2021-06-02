Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса

Москва, 2 июня. Диетолог Ольга Кораблева предупредила россиян, страдающих от хронических заболеваний кишечно-желудочного тракта, об опасности употребления кваса.

Человеку противопоказано потребление кваса больше пол-литра в сутки, иначе этот напиток может нанести существенный вред организму, сообщила Кораблева. Также не следует употреблять квас людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек, передает РИА Новости.

«Если поставлен такой диагноз, квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода», — отметила специалист.

Квас также не рекомендуется употреблять людям, у которых наблюдается хроническая гипертония. Напиток иногда может задерживать жидкость в организме. Ни в коем случае нельзя пить квас женщинам в положении, подытожила Кораблева.

Ранее врач-диетолог Антон Поляков предупредил об опасности кваса для некоторых людей. Квас содержит углеводы, которые максимально быстро усваиваются организмом и могут влиять на уровень сахара в крови, поэтому у имеющих нарушения углеводного обмена людей может обостриться инсулинорезистентность, пояснил специалист.