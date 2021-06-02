Самолечение головной боли анальгетиками может привести к трагедии

Москва, 2 июня. Головная боль может быть симптомом серьезного заболевания. Невролог Александра Евдокимова призвала не пытаться заглушить ее анальгетиками без консультации с врачом.

Появиться головная боль может при гипертоническом кризе или во время предынсультного состояния. В этом случае прием анальгетиков способен привести к трагедии.

«Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение», — подчеркнула Евдокимова в беседе с Пятым каналом.

Врачи ранее рассказали, как определить заболевание артерий. Сделать это можно по характерному состоянию пальцев ног.