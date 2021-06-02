Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой

Сокол, 2 июня. Взрыв баллона с газом произошел в одном из дачных домов в Вологодской области. В результате происшествия пострадали пятеро несовершеннолетних.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стала детская шалость. Инцидент произошел в СНТ Урожайный в городе Соколе. После взрыва последовал пожар на площади 28 кв. м, который оперативно ликвидировали. Пострадавшие дети 2005–2008 годов рождения доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Кабардино-Балкарии под колеса автомобиля попали две женщины с детьми. Среди пострадавших пятимесячный ребенок и годовалая девочка, обе из которых находятся в больнице.