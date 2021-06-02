Nickelodeon обнародовал тизер мультсериала о Патрике из «Губки Боба»

Вашингтон, 2 июня. Спин-офф «Губки Боба» о морской звезде по имени Патрик, который является лучшем другом главного героя, опубликован в Сети. Ролик размещен на YouTube-канале франшизы.

Фанаты вновь увидели любимых персонажей, однако в центре сюжета в этот раз — розовая звезда Патрик Стар. Сюжет проекта строится на том, что главный герой переоборудует свою спальню в студию, откуда ведет вещание ток-шоу.

Озвучкой персонажа займется актер Билл Фагербакки, голосом которого Патрик говорил в оригинальном сериале. Кроме того, в мультфильме появится и сам Спанч Боб, но уже как второстепенный герой. Он будет говорить голосом Тома Кенни, который также полюбился всем поклонникам.

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