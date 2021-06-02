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02 июня 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:36
Происшествия
Задержанному Гудкову могут избрать меру пресечения 2 июня
08:35
Общество
США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам
08:32
Общество
Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить
08:32
Общество
Россия и Великобритания возобновили авиасообщение
08:27
Общество
Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом
08:22
Общество
Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных
08:20
Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
08:17
Происшествия
Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области
08:15
Происшествия
ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища
08:14
Общество
Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока
08:09
Общество
Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу
08:01
Происшествия
Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы
08:00
Общество
Вассерман: «Больше хочешь — меньше получишь, или Как обсуждать желания»
07:58
Экономика
Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах
07:57
Общество
Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов
07:52
Общество
Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса
07:51
Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
07:39
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой
07:34
Общество
Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса
07:28
Общество
Самолечение головной боли анальгетиками может привести к трагедии
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Nickelodeon обнародовал тизер мультсериала о Патрике из «Губки Боба»

Общество
Nickelodeon обнародовал тизер мультсериала о Патрике из «Губки Боба»
Prt Scr youtube.com  /  prt scr SpongeBob SquarePants Official

Вашингтон, 2 июня. Спин-офф «Губки Боба» о морской звезде по имени Патрик, который является лучшем другом главного героя, опубликован в Сети. Ролик размещен на YouTube-канале франшизы.

Фанаты вновь увидели любимых персонажей, однако в центре сюжета в этот раз — розовая звезда Патрик Стар. Сюжет проекта строится на том, что главный герой переоборудует свою спальню в студию, откуда ведет вещание ток-шоу.

Озвучкой персонажа займется актер Билл Фагербакки, голосом которого Патрик говорил в оригинальном сериале. Кроме того, в мультфильме появится и сам Спанч Боб, но уже как второстепенный герой. Он будет говорить голосом Тома Кенни, который также полюбился всем поклонникам.

Ранее студия Disney опубликовала трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Прокат в РФ начнется 29-го числа.

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мультсериал губка боб патрик стар
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