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02 июня 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:36
Происшествия
Задержанному Гудкову могут избрать меру пресечения 2 июня
08:35
Общество
США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам
08:32
Общество
Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить
08:32
Общество
Россия и Великобритания возобновили авиасообщение
08:27
Общество
Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом
08:22
Общество
Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных
08:20
Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
08:17
Происшествия
Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области
08:15
Происшествия
ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища
08:14
Общество
Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока
08:09
Общество
Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу
08:01
Происшествия
Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы
08:00
Общество
Вассерман: «Больше хочешь — меньше получишь, или Как обсуждать желания»
07:58
Экономика
Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах
07:57
Общество
Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов
07:52
Общество
Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса
07:51
Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
07:39
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой
07:34
Общество
Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса
07:28
Общество
Самолечение головной боли анальгетиками может привести к трагедии
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Директором Лувра впервые за 228 лет назначена женщина

Общество
Директором Лувра впервые за 228 лет назначена женщина
pixabay.com

Париж, 2 июня. Новым директором Лувра с 1 сентября станет Лоранс де Кар. Ее кандидатуру утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

Де Кар ранее возглавляла музей Орсе и его филиал — музей Оранжери. Она станет первой женщиной, назначенной на эту должность, за все 228 лет существования Лувра. Вместе с де Кар на пост главы Лувра претендовали президент Музея Пикассо Лоран Ле Бон и руководитель Национального музея восточных искусств Гиме Софи Макариу.

Новый директор Лувра намерена расширить часы работы музея, чтобы привлечь к нему внимание молодых людей. Картина «Джоконда» будет находиться в музее для увеличения туристического потока.

В Петербурге начал работать новый Музей христианской культуры. В нем представлены иконы, паломнические реликвии и другие произведения искусства, связанные с православием.

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франция музей лувр
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