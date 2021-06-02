Директором Лувра впервые за 228 лет назначена женщина

Париж, 2 июня. Новым директором Лувра с 1 сентября станет Лоранс де Кар. Ее кандидатуру утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

Де Кар ранее возглавляла музей Орсе и его филиал — музей Оранжери. Она станет первой женщиной, назначенной на эту должность, за все 228 лет существования Лувра. Вместе с де Кар на пост главы Лувра претендовали президент Музея Пикассо Лоран Ле Бон и руководитель Национального музея восточных искусств Гиме Софи Макариу.

Новый директор Лувра намерена расширить часы работы музея, чтобы привлечь к нему внимание молодых людей. Картина «Джоконда» будет находиться в музее для увеличения туристического потока.

В Петербурге начал работать новый Музей христианской культуры. В нем представлены иконы, паломнические реликвии и другие произведения искусства, связанные с православием.