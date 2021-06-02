Продюссер Сет Роген озвучил дату выхода ремейка «Черепашек-ниндзя»

Вашингтон, 2 июня. Анимационный ремейк «Черепашек-ниндзя» выйдет на экраны 11 августа 2023 года. Дата выхода полнометражного проекта была утверждена компаниями Nickelodeon и Point Grey Pictures.

Детали сюжета остаются неизвестными, однако он будет строиться на «подростковом» аспекте. Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях рассказал продюсер ремейка Сет Роген.

О перезапуске знаменитого мультсериала стало известно еще в середине 2020 года. Сообщалось, что в истории студии Nickelodeon Animation он станет первым полнометражным фильмом, который основан на технологии компьютерной анимации.

Ранее стриминговый сервис Netflix показал трейлер исландского сериала Katla. Картина расскажет историю вулкана и древнего зла, которое прячется в его недрах.