Компании КамАЗ и Sollers возобновят переговоры о сотрудничестве

Елабуга, 2 июня. Крупнейшее российское предприятие, производящее грузовики «Камаз» и группа компаний Sollers хотят возобновить переговорный процесс о создании союза.

Процесс переговоров застопорился из-за ограничительных мер в период пандемии COVID-19. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Sollers Вадим Швецов.

«Мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео», – заметил Вадим Швецов.

Ранее пресс-центр автопроизводителя Aurus сообщил, что массовая сборка премиального седана Senat в гражданской версии начнется 31 мая. Производство налажено на предприятии группы компаний Sollers в Елабуге.