Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:36
Происшествия
Задержанному Гудкову могут избрать меру пресечения 2 июня
08:35
Общество
США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам
08:32
Общество
Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить
08:32
Общество
Россия и Великобритания возобновили авиасообщение
08:27
Общество
Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом
08:22
Общество
Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных
08:20
Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
08:17
Происшествия
Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области
08:15
Происшествия
ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища
08:14
Общество
Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока
08:09
Общество
Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу
08:01
Происшествия
Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы
08:00
Общество
Вассерман: «Больше хочешь — меньше получишь, или Как обсуждать желания»
07:58
Экономика
Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах
07:57
Общество
Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов
07:52
Общество
Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса
07:51
Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
07:39
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой
07:34
Общество
Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса
07:28
Общество
Самолечение головной боли анальгетиками может привести к трагедии
Все новости
02 июня 08:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:36
Происшествия
Задержанному Гудкову могут избрать меру пресечения 2 июня
08:35
Общество
США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам
08:32
Общество
Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить
08:32
Общество
Россия и Великобритания возобновили авиасообщение
08:27
Общество
Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом
08:22
Общество
Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных
08:20
Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
08:17
Происшествия
Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области
08:15
Происшествия
ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища
08:14
Общество
Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока
08:09
Общество
Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу
08:01
Происшествия
Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы
08:00
Общество
Вассерман: «Больше хочешь — меньше получишь, или Как обсуждать желания»
07:58
Экономика
Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах
07:57
Общество
Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов
07:52
Общество
Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса
07:51
Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
07:39
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой
07:34
Общество
Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса
07:28
Общество
Самолечение головной боли анальгетиками может привести к трагедии
Все новости

Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США

Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 июня. Члены Республиканской и Демократической партий США объединились в вопросе серьезности отношения к неопознанным летающим объектам. Об этом пишет Washington Post.

Официальные лица администрации вряд ли будут обсуждать вопрос об НЛО до появления отчета, который должен представить директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Чиновник собирается обнародовать некоторые данные в июне 2021 года.

При этом до публикации документа с ним ознакомится американский вице-президент Камала Харрис, которая также занимает пост главы Национального космического совета. Об этом сообщают информаторы издания Washington Post в Белом доме.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства подняло на обсуждение перспективу создания спецотряда охотников за НЛО с начала следующего месяца. СМИ сообщают, что обсуждение вызвано заявлением Пентагона о неопознанных объектах в небе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
сша сенат нло
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 93467 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 73327 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 33613 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 30602 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Политика 29851 30 May 2021
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Рейтинг@Mail.ru