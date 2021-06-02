Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США

Вашингтон, 2 июня. Члены Республиканской и Демократической партий США объединились в вопросе серьезности отношения к неопознанным летающим объектам. Об этом пишет Washington Post.

Официальные лица администрации вряд ли будут обсуждать вопрос об НЛО до появления отчета, который должен представить директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Чиновник собирается обнародовать некоторые данные в июне 2021 года.

При этом до публикации документа с ним ознакомится американский вице-президент Камала Харрис, которая также занимает пост главы Национального космического совета. Об этом сообщают информаторы издания Washington Post в Белом доме.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства подняло на обсуждение перспективу создания спецотряда охотников за НЛО с начала следующего месяца. СМИ сообщают, что обсуждение вызвано заявлением Пентагона о неопознанных объектах в небе.