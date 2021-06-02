Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек

Москва, 2 июня. Группа российских ученых нашла способ уменьшить негативное влияние утилизации резиновых покрышек на окружающую среду.

Измельченные резиновые отходы можно включать в состав геополимеров. Их предлагают использовать для создания пригодного для строительной промышленности материала. Соответствующая статья опубликована в Journal of Environmental Chemical Engineering.

«Авторы научной работы заявляют, что исследование открывает перспективы переработки большого количества резиновых отходов в экологичных геополимерных бетонах», – говорится в исследовании.

Подобные материалы более прочные, чем их аналоги, и их можно использовать в строительстве. К такому выводу пришла группа исследователей из Ростовского государственного университета путей сообщения и Инновационного центра «Сколково».

Ранее ученые из Научно-исследовательском институте радио и Сколковском институте науки и технологий спрогнозировали дату появления в РФ сотовой связи шестого поколения – 6G. По утверждению экспертов, это должно случиться к 2035 году.