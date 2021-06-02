Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США

Талс, 2 июня. Террористические группировки с Ближнего Востока не являются такой угрозой для США, как представители радикального национализма. Об этом сказал президент страны Джо Байден.

Глава американского государства прибыл с рабочим визитом в Талс, штат Оклахома. Выступая с трибуны, Байден рассказывал о проблемах расизма и вспоминал кровавые события 100-летней давности, когда около 300 темнокожих человек были убиты.

Президент особо заострил свое внимание на проблеме расового неравенства. По его словам, террористические группировки из ряда неонацистов являются «смертоносной» угрозой для благополучия страны.

«Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия», — заявид Байден.

На этом же выступлении президент США в очередной раз удивил всех своим странным поведением. Он прервал выступление с целью убедиться, что у двух девочек в зрительном зале есть мороженное.