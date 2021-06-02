Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»

Роли, 2 июня. «Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» во втором матче серии плей-офф национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:1. Матч прошел на «Пи-Эн-Си-Арене».

В первом периоде забитых шайб не было. Во втором усилиями Алекса Киллорна хоккеисты гостей открыли счет. В заключительной части матча «Тампа-Бэй» удвоила преимущество. Команда хозяев смогла ответить на это лишь одним точным ударом российского нападающего Андрея Свечникова.

Одним из героев матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отбивший 31 из 32 бросков по своим воротам. В первом матче вратарь тоже стал одним из главных действующих лиц. Тогда Василевский отразил 37 ударов, пишет RT.

Недавно первым голом в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ отметился Евгений Малкин. Это случилось в первом раунде противостояния против «Айлендерс».