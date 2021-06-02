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07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
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Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»

Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
Prt Scr instagram.com  /  @andrei_svechnikov37

Роли, 2 июня. «Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» во втором матче серии плей-офф национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:1. Матч прошел на «Пи-Эн-Си-Арене».

В первом периоде забитых шайб не было. Во втором усилиями Алекса Киллорна хоккеисты гостей открыли счет. В заключительной части матча «Тампа-Бэй» удвоила преимущество. Команда хозяев смогла ответить на это лишь одним точным ударом российского нападающего Андрея Свечникова.

Одним из героев матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отбивший 31 из 32 бросков по своим воротам. В первом матче вратарь тоже стал одним из главных действующих лиц. Тогда Василевский отразил 37 ударов, пишет RT.

Недавно первым голом в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ отметился Евгений Малкин. Это случилось в первом раунде противостояния против «Айлендерс».

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хоккей василевский тампа свечников каролина
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