Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией

Сакраменто, 2 июня. Популярный в Instagram блогер Анхель Эрнандес Градо вел прямой эфир после того, как напал на свою девушку и изнасиловал ее. Он погиб во время задержания.

Молодой человек набросился на свою партнершу, связал и изнасиловал ее. После этого он ударил жертву топором голове, однако девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Правоохранители попытались задержать преступника, который начал скрываться от погони на белом BMW X5. По телефону он сообщил силовикам, что имеет оружие. В итоге блогера задержали, но для этого пришлось заблокировать ему дорогу бронетранспортерами, передает издание San Diego Union-Tribune.

Градо вышел из автомобиля, выкрикнул несколько оскорбительных слов в сторону полицейских и попытался покончить с собой в прямом эфире, который смотрели около 50 тыс. человек. Нарушителя доставили в больницу, где он по итогу скончался.

Недавно жертвой сексуального насилия стала несовершеннолетняя жительница Барнаула. Злоумышленники заманили девочку в заброшенный дом и надругались над ней.