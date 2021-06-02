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07:04
Общество
Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня
07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
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Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией

Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
wikipedia.org  /  Eric Chan / CC BY 2.0

Сакраменто, 2 июня. Популярный в Instagram блогер Анхель Эрнандес Градо вел прямой эфир после того, как напал на свою девушку и изнасиловал ее. Он погиб во время задержания.

Молодой человек набросился на свою партнершу, связал и изнасиловал ее. После этого он ударил жертву топором голове, однако девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Правоохранители попытались задержать преступника, который начал скрываться от погони на белом BMW X5. По телефону он сообщил силовикам, что имеет оружие. В итоге блогера задержали, но для этого пришлось заблокировать ему дорогу бронетранспортерами, передает издание San Diego Union-Tribune.

Градо вышел из автомобиля, выкрикнул несколько оскорбительных слов в сторону полицейских и попытался покончить с собой в прямом эфире, который смотрели около 50 тыс. человек. Нарушителя доставили в больницу, где он по итогу скончался.

Недавно жертвой сексуального насилия стала несовершеннолетняя жительница Барнаула. Злоумышленники заманили девочку в заброшенный дом и надругались над ней.

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нападение instagram калифорния
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