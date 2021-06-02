Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 

Вашингтон, 2 июня. Россия способна добиться доминирующего положения в любой войне благодаря смертоносным ракетам большой дальности действия, сообщает американский портал 19FortyFive.

Обозреватель издания Питер Сучиу напомнил читателям, что ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с главами Минобороны и предприятий ОПК подчеркнул, армия и флот должны быть в достаточной мере оснащены современным высокоточным вооружением. Глава государства, в частности, упомянул новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр» и «Искандеры», представляет перевод «ПолитРоссия».

Журналист подчеркивает, что перечисленное вооружение хорошо себя показало на практике, к примеру, в Сирии. Сучиу напомнил читателям, что помимо ракет, которые упомянул Путин, в арсенале РФ есть не менее опасное оружие. Сегодня ученые развивают гиперзвуковые технологии.

Ранее российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН подчеркнул, что американские военные сделали ставку на развитие авианосных ударных групп, а в это же время Россия разработала гиперзвуковое оружие. Это и стало основным просчетом Пентагона в борьбе с РФ.

Эксперт подчеркивает, что России удалось обогнать США в области стратегических вооружений благодаря созданию гиперзвукового оружия: «Кинжал», «Циркон». Дандыкин добавил, что американцы находятся только в самом начале пути по производству видов оружия, которые уже стоят на вооружении армии России.