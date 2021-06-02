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07:04
Общество
Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня
07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
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Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 

Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 июня. Россия способна добиться доминирующего положения в любой войне благодаря смертоносным ракетам большой дальности действия, сообщает американский портал 19FortyFive.

Обозреватель издания Питер Сучиу напомнил читателям, что ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с главами Минобороны и предприятий ОПК подчеркнул, армия и флот должны быть в достаточной мере оснащены современным высокоточным вооружением. Глава государства, в частности, упомянул новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр» и «Искандеры», представляет перевод «ПолитРоссия».

Журналист подчеркивает, что перечисленное вооружение хорошо себя показало на практике, к примеру, в Сирии. Сучиу напомнил читателям, что помимо ракет, которые упомянул Путин, в арсенале РФ есть не менее опасное оружие. Сегодня ученые развивают гиперзвуковые технологии.

Ранее российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН подчеркнул, что американские военные сделали ставку на развитие авианосных ударных групп, а в это же время Россия разработала гиперзвуковое оружие. Это и стало основным просчетом Пентагона в борьбе с РФ.

Эксперт подчеркивает, что России удалось обогнать США в области стратегических вооружений благодаря созданию гиперзвукового оружия: «Кинжал», «Циркон». Дандыкин добавил, что американцы находятся только в самом начале пути по производству видов оружия, которые уже стоят на вооружении армии России.

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путин сша искандер калибр х-101
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