Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери

Москва, 2 июня. Знаменитый российский певец Витас (Виталий Грачев) в третий раз стал папой. Новорожденную дочь назвали Алисой.

Витас рассказал о рождении третьего ребенка на своей странице в Instagram. Артист выложил видеозапись, на которой он укачивает новорожденную дочь на руках. Поклонники Витаса написали большое количество комментариев с поздравлениями в адрес семьи.

Певец женился на Светлане в 2006 году, пара воспитывает дочь Аллу и сына Максима. Ранее супруги не рассказывала о возможном пополнении в семье, для фанатов радостное событие стало неожиданностью.

Недавно дочь певца Данко попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Девочку, страдающую от ДЦП, госпитализировали с интоксикацией организма.