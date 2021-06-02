Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19

Москва, 2 июня. Некоторые общественные места являются наиболее опасными в период распространения коронавируса. О них рассказал член российского общественного совета при Минздраве РФ Эрик Боровко.

Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно приходит в норму, однако число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки еще высокое, передает радио Sputnik. Некоторые жители страны отказались от походов в медицинские учреждения из-за опасений подхватить COVID-19, при этом люди не боятся ходить в супермаркеты, пользуются авиатранспортом и передвигаются на автомобилях.

Вероятность заражения коронавирусом в общественных местах примерно одинаковая, считает Эри Бровко. Высокий шанс заболеть COVID-19 зависит не от места, а от того, какие там условия. Единственное проверенное средство, которое может помочь избежать заражения коронавирусной инфекцией – соблюдение масочного и перчаточного режима.

Недавно ученые нашли новый опасный штамм коронавируса. Переносчиком заболевания могли стать собаки. По данным RT, в РФ нет предпосылок к тому, чтобы новый штамм стал причиной более серьезной пандемии.