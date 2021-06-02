Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 07:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Общество
Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня
07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
Общество
Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
Все новости
02 июня 07:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Общество
Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня
07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
Общество
Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
Все новости

Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19

Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 2 июня. Некоторые общественные места являются наиболее опасными в период распространения коронавируса. О них рассказал член российского общественного совета при Минздраве РФ Эрик Боровко.

Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно приходит в норму, однако число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки еще высокое, передает радио Sputnik. Некоторые жители страны отказались от походов в медицинские учреждения из-за опасений подхватить COVID-19, при этом люди не боятся ходить в супермаркеты, пользуются авиатранспортом и передвигаются на автомобилях.

Вероятность заражения коронавирусом в общественных местах примерно одинаковая, считает Эри Бровко. Высокий шанс заболеть COVID-19 зависит не от места, а от того, какие там условия. Единственное проверенное средство, которое может помочь избежать заражения коронавирусной инфекцией – соблюдение масочного и перчаточного режима.

Недавно ученые нашли новый опасный штамм коронавируса. Переносчиком заболевания могли стать собаки. По данным RT, в РФ нет предпосылок к тому, чтобы новый штамм стал причиной более серьезной пандемии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
эксперт коронавирус эрик бровко
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 92669 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 63286 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 30427 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 29313 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Политика 28286 30 May 2021
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Рейтинг@Mail.ru