Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года

Хабаровск, 2 июня. Хабаровск останется на пятитысячной купюре минимум до 2035 года. Об этом заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев по итогам встречи с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

Во время беседы, в частности, обсуждался вопрос о выпуске Центробанком новых банкнот. Врио главы Хабаровского края отметил, что купюры с изображением видов города будут выпускаться наравне с новыми билетами Банка России номиналом пять тысяч рублей.

«Эльвира Сахипзадовна заверила меня, что до 2030-2035 года банкноты с изображением видов Хабаровска сохранятся в обращении», — сказал Дегтярев.

Ранее Центральный банк России опубликовал список организаций с признаками нелегальной деятельности. В перечень попали более 1,8 тысячи компаний и интернет-проектов. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.