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07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
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05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
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Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина

  /   Обновлено: 02 июня 2021 05:53
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 июня. Возможное открытие авиасообщения между Крымом и Белоруссией угрожает Киеву и Западу. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщал, что Минск и Москва обсуждают открытие рейсов в Крым. Как уточнил глава государства, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Мир, по мнению украинского политика, скоро увидит «поглощение Белоруссии Россией». Это должно произойти со всеми вытекающими «последствиями».

Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность, что Лукашенко признает Крымский полуостров российским через несколько месяцев. Через некоторое время он осознает, что Запад не изменит свое отношение к республике после инцидента с авиалайнером Ryanair.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет также уверен, что Белоруссии пора признать Крым территорией России и начать развитие отношений с регионом. Парламентарий подчеркнул, что Москва не давит на Минск и хочет, чтобы Белоруссия самостоятельно приняла решение. Оказавшаяся под санкциями Запада республика могла бы отлично сотрудничать с Крымом, особенно в туристических и транспортных сферах.

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путин белоруссия лукашенко крым климкин
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