Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина

Киев, 2 июня. Возможное открытие авиасообщения между Крымом и Белоруссией угрожает Киеву и Западу. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщал, что Минск и Москва обсуждают открытие рейсов в Крым. Как уточнил глава государства, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему.
«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Мир, по мнению украинского политика, скоро увидит «поглощение Белоруссии Россией». Это должно произойти со всеми вытекающими «последствиями».
Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность, что Лукашенко признает Крымский полуостров российским через несколько месяцев. Через некоторое время он осознает, что Запад не изменит свое отношение к республике после инцидента с авиалайнером Ryanair.
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет также уверен, что Белоруссии пора признать Крым территорией России и начать развитие отношений с регионом. Парламентарий подчеркнул, что Москва не давит на Минск и хочет, чтобы Белоруссия самостоятельно приняла решение. Оказавшаяся под санкциями Запада республика могла бы отлично сотрудничать с Крымом, особенно в туристических и транспортных сферах.