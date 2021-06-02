Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина

Киев, 2 июня. Возможное открытие авиасообщения между Крымом и Белоруссией угрожает Киеву и Западу. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщал, что Минск и Москва обсуждают открытие рейсов в Крым. Как уточнил глава государства, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Мир, по мнению украинского политика, скоро увидит «поглощение Белоруссии Россией». Это должно произойти со всеми вытекающими «последствиями».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность, что Лукашенко признает Крымский полуостров российским через несколько месяцев. Через некоторое время он осознает, что Запад не изменит свое отношение к республике после инцидента с авиалайнером Ryanair.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет также уверен, что Белоруссии пора признать Крым территорией России и начать развитие отношений с регионом. Парламентарий подчеркнул, что Москва не давит на Минск и хочет, чтобы Белоруссия самостоятельно приняла решение. Оказавшаяся под санкциями Запада республика могла бы отлично сотрудничать с Крымом, особенно в туристических и транспортных сферах.