Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя

Южно-Сахалинск, 2 июня. Мужчина получил серьезные травмы в результате неожиданной схватки с агрессивным животным. Инцидент произошел в окрестностях Анивы.

Пострадавший пошел на речку утром, где его заметил находившийся в кустах медведь. Зверь выскочил из кустов и одним ударом снес сахалинца с ног. После этого он разорвал мужчине лоб и начал снимать скальп. К счастью, житель Сахалина притворился мертвым и только после этого медведь ушел.

После этого пострадавший добрался до машины и уехал в больницу. В лесничестве рассказали, что утром было еще одно нападение животного на человека.

Ранее медведь забрел на кладбище Холмского района Сахалинской области и разрыл захоронение. Оскверненную хищником могилу обнаружили местные жители, сообщал ФАН.