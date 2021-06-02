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Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня
07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
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05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
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Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ

Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 июня. Россия должна быть готова к «совсем жестким санкциям», которые по сути можно будет рассматривать как войну. Об этом заявил Глава Ростеха Сергей Чемезов.

Директор госкорпорации отметил, что нынешние санкции нельзя назвать слабыми, но они существенно усложняют жизнь Российской Федерации. В то же время, по его мнению, ни страны Европейского союза, ни США не готовы к более жестким ограничительным мерам.

«Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», – рассказал Чемезов.

Россия и Европа имеют сильный взаимный интерес в сфере торговых отношений. В то время как с США объем торговли маленький, а значит, «зависимости никакой нет».

Ранее сенаторы Республиканской партии США потребовали от правительства возобновить санкционное давление на Россию и «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном пресс-службой политической силы сообщении.

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санкции Сергей Чемезов ростех
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