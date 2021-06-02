Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ

Москва, 2 июня. Россия должна быть готова к «совсем жестким санкциям», которые по сути можно будет рассматривать как войну. Об этом заявил Глава Ростеха Сергей Чемезов.

Директор госкорпорации отметил, что нынешние санкции нельзя назвать слабыми, но они существенно усложняют жизнь Российской Федерации. В то же время, по его мнению, ни страны Европейского союза, ни США не готовы к более жестким ограничительным мерам.

«Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», – рассказал Чемезов.

Россия и Европа имеют сильный взаимный интерес в сфере торговых отношений. В то время как с США объем торговли маленький, а значит, «зависимости никакой нет».

Ранее сенаторы Республиканской партии США потребовали от правительства возобновить санкционное давление на Россию и «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном пресс-службой политической силы сообщении.