Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа

Оклахома-Сити, 2 июня. Одному из участков автострады Оклахомы будет дано имя Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. Официальный закон подписал губернатор штата Кевин Ститт.

Участок под номером 287, который простирается от границ муниципалитета Бойсе-сити до Оклахомы, теперь будет носить название «Шоссе президента Дональда Трампа». Также эта часть автомагистрали будет оснащена указателями с именем экс-президента США. Оклахома является одним из тех штатов, которые на предыдущей избирательной кампании выразили полную поддержку и доверие в адрес Трампа.

Ранее Дональд Трамп назвал позором решение соцсетей оставить блокировку его аккаунтов. Как стало известно, надзорный совет Facebook решил не снимать блокировку с аккаунтов бывшего главы государства. По мнению экс-руководителя Белого дома, ситуация является позором для всех граждан США.