Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев

Москва, 2 июня. Россиян могут начать наказывать за припаркованные автомобили на площадках для пожарных машин и карет скорой помощи. Такое нарушение может грозить административной ответственностью.

Автором соответствующей инициативы выступил Совет Федерации. Административную ответственность предлагается распространить на граждан и юридических лиц, которые ограничивают доступ спецтехники на дворовую территорию или места стоянки. Сенаторы также призвали правительство рассмотреть возможность закрепления в законодательстве требований к обустройству таких площадок и определению мест для них.

Это правило касается не только автомобилей, но и закрытых шлагбаумов, установленных на территории многоквартирных домов. В связи с этим в Совфеде считают необходимым обеспечить придомовые территории специальными площадками для спецтранспорта.

С 1 июня в России ужесточились некоторые правила дорожного движения. Теперь получить штраф можно не только за непристегнутый ремень безопасности, но и за его отсутствие и неисправность.