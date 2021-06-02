От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова

Москва, 2 июня. Элитное жилье покойного российского актера Дмитрия Марьянова оказалось разграбленным его наследниками.

Марьянов скончался чуть более 3,5 года назад. Как сообщает «Московский Комсомолец», за это время его квартира в Москве с некогда крайне дорогим ремонтом превратилась в обшарпанное и грязное помещение.

Друга артиста Геннадий Харитонов рассказал, что в этом месте теперь царят разруха и запустение. Посуда и холодильник пропали, вместо сделанной на заказ мебели на кухне видны табуретки.

«Вся кухня — просто заблеванная помойка. Ужас, очень обидно», — подчеркнул Харитонов.

Друг покойного артиста отметил, что из квартиры пропало много дорогих вещей. В частности, нет костюмов Марьянова и аудиосистемы.

«Когда Дима пригласил нас с женой в гости, я ему сказал, что это замок, а не квартира. А сейчас — руины! Что надо было делать, чтобы сломать паркет, побить стены? Многих Диминых предметов просто нет», — посетовал друг артиста.

Недавно стало известно, что вдова актера Ксения Бик, потерявшая трехкомнатную квартиру после раздела наследства артиста, оказалась недовольна распределением его имущества. Она рассчитывала оставить себе столичную недвижимость, в которой живет с дочерью и новым возлюбленным. Однако в этом случае Бик пришлось бы выплачивать компенсацию другим наследникам, поскольку стоимость недвижимости превышает ее долю.