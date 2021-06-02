Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 05:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
Общество
Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
05:08
Технологии
Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году
05:00
Шоу-бизнес
Одинокая в толпе: печальная судьба Мэрилин Монро — самой желанной женщины Голливуда
04:55
Политика
Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков
04:39
Наука
Москвичи увидят полное солнечное затмение через 105 лет
04:37
Общество
Украинские кулинары перечислили опасные для жизни блюда
04:29
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области
04:28
Спорт
Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады
04:08
Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
Все новости
02 июня 05:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
Общество
Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
05:08
Технологии
Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году
05:00
Шоу-бизнес
Одинокая в толпе: печальная судьба Мэрилин Монро — самой желанной женщины Голливуда
04:55
Политика
Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков
04:39
Наука
Москвичи увидят полное солнечное затмение через 105 лет
04:37
Общество
Украинские кулинары перечислили опасные для жизни блюда
04:29
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области
04:28
Спорт
Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады
04:08
Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
Все новости

От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова

Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 2 июня. Элитное жилье покойного российского актера Дмитрия Марьянова оказалось разграбленным его наследниками.

Марьянов скончался чуть более 3,5 года назад. Как сообщает «Московский Комсомолец», за это время его квартира в Москве с некогда крайне дорогим ремонтом превратилась в обшарпанное и грязное помещение.

Друга артиста Геннадий Харитонов рассказал, что в этом месте теперь царят разруха и запустение. Посуда и холодильник пропали, вместо сделанной на заказ мебели на кухне видны табуретки.

«Вся кухня — просто заблеванная помойка. Ужас, очень обидно», — подчеркнул Харитонов.

Друг покойного артиста отметил, что из квартиры пропало много дорогих вещей. В частности, нет костюмов Марьянова и аудиосистемы.

«Когда Дима пригласил нас с женой в гости, я ему сказал, что это замок, а не квартира. А сейчас — руины! Что надо было делать, чтобы сломать паркет, побить стены? Многих Диминых предметов просто нет», — посетовал друг артиста.

Недавно стало известно, что вдова актера Ксения Бик, потерявшая трехкомнатную квартиру после раздела наследства артиста, оказалась недовольна распределением его имущества. Она рассчитывала оставить себе столичную недвижимость, в которой живет с дочерью и новым возлюбленным. Однако в этом случае Бик пришлось бы выплачивать компенсацию другим наследникам, поскольку стоимость недвижимости превышает ее долю.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
квартира марьянов наследники
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 92669 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 63286 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 30427 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 29313 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Политика 28286 30 May 2021
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Рейтинг@Mail.ru