Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска

Вашингтон, 2 июня. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила компании Tesla обвинения в нарушении соглашения о размещении постах в Twitter.

По его условиям, миллиардер не может публиковать посты в соцсети без предварительной проверки юристов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

СМИ ранее сообщили, что в мае этого года SEC выслала Tesla уведомление о неспособности компании контролировать деятельность гендиректора. По данным комиссии размещенная Маском информация о ценах компании и производстве солнечных крыш не прошли проверку.

Недавно автомобилям Tesla предсказали невысокий спрос в России. Такое мнение выразил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.