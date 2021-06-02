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Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
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Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
05:08
Технологии
Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году
05:00
Шоу-бизнес
Одинокая в толпе: печальная судьба Мэрилин Монро — самой желанной женщины Голливуда
04:55
Политика
Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков
04:39
Наука
Москвичи увидят полное солнечное затмение через 105 лет
04:37
Общество
Украинские кулинары перечислили опасные для жизни блюда
04:29
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области
04:28
Спорт
Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады
04:08
Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
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Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска

  /   Обновлено: 02 июня 2021 05:14
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
Prt Scr youtube.com  /  Николай Отраднов

Вашингтон, 2 июня. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила компании Tesla обвинения в нарушении соглашения о размещении постах в Twitter.

По его условиям, миллиардер не может публиковать посты в соцсети без предварительной проверки юристов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

СМИ ранее сообщили, что в мае этого года SEC выслала Tesla уведомление о неспособности компании контролировать деятельность гендиректора. По данным комиссии размещенная Маском информация о ценах компании и производстве солнечных крыш не прошли проверку.

Недавно автомобилям Tesla предсказали невысокий спрос в России. Такое мнение выразил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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Илон Маск twitter tesla sea
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