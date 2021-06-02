Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России

Москва, 2 июня. Лето в России ожидается преимущественно теплое, о чем свидетельствует прогностические карты. Однако стоит помнить о быстрой смене волн тепла и холода.

Многие российские регионы столкнулись с контрастной весной, во время которой зимний холод сменялся знойной жарой. Соответствующее заявление сделала завкафедрой Института солнечно-земной физики СО РАН — кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева в беседе с «Российской газетой».

Северные районы европейской части России и Сибири в марте оказались под влиянием арктических вторжений, однако уже в мае температура воздуха во многих регионах превышала 30 градусов. На Урале последний весенний месяц стал рекордно теплым за все время метеорологических наблюдений.

Летняя погода ожидается в пределах или выше нормы. Однако пока рано делать долгосрочные прогнозы, так как ситуация может в корне измениться, заключила Латышева.

Гидрометцентр ранее предупредил россиян о возможных заморозках в июне. Во многих регионах России температура воздуха в первый летний месяц будет близка к норме, однако ночью может достигать отрицательных значений.