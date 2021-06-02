Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году

Москва, 2 июня. Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) Олег Новицкий и Петр Дубров собираются выйти в открытый космос в среду, 3 июня.

Российский дуэт отправится в космос из модуля «Поиск». Это 48-й плановый выход в открытый космос. Для Дуброва и Новицкого это будет первая в их карьере внекорабельная деятельность.

Время работы в открытом космосе оценивается примерно в 7 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Роскосмоса.

Ранее NASA сообщило дату, когда грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX возьмет курс на МКС. По словам пресс-службы космического агентства, судно отправится к пункту назначения 3 июня.