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От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
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Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
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Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
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Технологии
Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году
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04:29
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области
04:28
Спорт
Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады
04:08
Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
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Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
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Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков

Политика
Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков
ТАСС  /  Носов Петр

Хельсинки, 2 июня. Швеция, строя истребители под руководством США, пыталась заработать на своем «нейтралитете» в годы холодной войны, пишет финское издание Tekniikka&Talous.

Обозреватель финского издания напоминает, что в годы холодной войны Финляндии и Швеции пришлось искать баланс между Востоком и Западом. Швеция стремилась разрабатывать собственную технику для своих ВВС и для этого ей пришлось обратиться к американцам. Главными участниками этого процесса были компании Saab, Volvo и Bofors.

«Помощь США и Великобритании понадобилась и для разработки реактивных снарядов. Шведы, конечно, изучили упавшие на их территорию снаряды нацистской Германии, но разработать собственные на основе этих данных не удалось», — сообщил исследователь истории технологий Стокгольмского университета Микаэль Нильссон.

Saab за несколько лет смог разработать четыре типа шведских истребителей. Помогали в этом американцы. Истребитель Draken также использовался в ВВС Финляндии. Чтобы добиться расположения США, Швеции пришлось тайно присоединиться к Координационному комитету по экспортному контролю (CoCom), который препятствовал поступлению технологий в руки СССР.

Проблемы возникли в конце 1940-х годов, когда Швеции был необходим уголь из Польши, а поляки взамен требовали шарикоподшипники SKF. После долгих уговоров американцы согласились разрешить экспорт второсортных подшипников в Польшу.

«Когда они тогда были обнаружены в танке советского производства во время Корейской войны, американцы наделали много шума по этому поводу», — подчеркнул Нильссон.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал, как США наживались на помощи СССР по ленд-лизу. Он напомнил, что СССР даже в самые тяжелые годы Второй мировой войны исправно платил США за помощь по ленд-лизу. Причем отдавал золотом и природными ресурсами. При этом для США, как отметил Мягков, Вторая мировая война, была прибыльным делом. Некоторые американцы называли ее good war («хорошая война»).

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ссср вторая мировая война финляндия швеция холодная война
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