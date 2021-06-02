Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков

Хельсинки, 2 июня. Швеция, строя истребители под руководством США, пыталась заработать на своем «нейтралитете» в годы холодной войны, пишет финское издание Tekniikka&Talous.

Обозреватель финского издания напоминает, что в годы холодной войны Финляндии и Швеции пришлось искать баланс между Востоком и Западом. Швеция стремилась разрабатывать собственную технику для своих ВВС и для этого ей пришлось обратиться к американцам. Главными участниками этого процесса были компании Saab, Volvo и Bofors.

«Помощь США и Великобритании понадобилась и для разработки реактивных снарядов. Шведы, конечно, изучили упавшие на их территорию снаряды нацистской Германии, но разработать собственные на основе этих данных не удалось», — сообщил исследователь истории технологий Стокгольмского университета Микаэль Нильссон.

Saab за несколько лет смог разработать четыре типа шведских истребителей. Помогали в этом американцы. Истребитель Draken также использовался в ВВС Финляндии. Чтобы добиться расположения США, Швеции пришлось тайно присоединиться к Координационному комитету по экспортному контролю (CoCom), который препятствовал поступлению технологий в руки СССР.

Проблемы возникли в конце 1940-х годов, когда Швеции был необходим уголь из Польши, а поляки взамен требовали шарикоподшипники SKF. После долгих уговоров американцы согласились разрешить экспорт второсортных подшипников в Польшу.

«Когда они тогда были обнаружены в танке советского производства во время Корейской войны, американцы наделали много шума по этому поводу», — подчеркнул Нильссон.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал, как США наживались на помощи СССР по ленд-лизу. Он напомнил, что СССР даже в самые тяжелые годы Второй мировой войны исправно платил США за помощь по ленд-лизу. Причем отдавал золотом и природными ресурсами. При этом для США, как отметил Мягков, Вторая мировая война, была прибыльным делом. Некоторые американцы называли ее good war («хорошая война»).