Москвичи увидят полное солнечное затмение через 105 лет

Москва, 2 июня. Жители Москвы и Московской области смогут увидеть полное солнечное затмение только в 2126 году. Об этом заявил сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Жители Центральной России смогут увидеть полное солнечное затмение 20 апреля 2061 года, а следующее уже 16 октября 2126 года. Кроме того, до конца столетия в ЦФО можно будет наблюдать пять неполных, кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года.

Москвичи в ближайшее десятилетие смогут наблюдать шесть неполных солнечных затмений — в 2021 году, в 2022 году, 2025 году, в 2026 году, 2027 году и в 2029 году, сообщает РИА Новости.

Ранее астрономы предположили, что может находится в центре Млечного Пути. По мнению ученых, в сердце галактики может быть облако темной материи.