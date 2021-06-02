Украинские кулинары перечислили опасные для жизни блюда

Москва, 2 июня. Разные уголки мира богаты деликатесами, которые на деле могут оказаться не просто невкусными, но даже опасными для здоровья.

Блюда из ядовитых животных, гнилые сыры и необычные фрукты порой могут стоить человеку жизни. Портал «Обозреватель» собрал топ-4 блюд мира, опасных для жизни и здоровья.

Просроченные продукты не нужно даже пытаться спасти. Плесень, появившаяся, к примеру, на хлебе, может стать причиной серьезного отравления.

Опасные экзотические блюда привычные, скажем, для жителей Японии или Китая, могут оказаться опасными для рядового европейца по одной простой причине: желудки не привыкли к подобной пище. Можно только гадать, как отреагирует организм на трапезу с ядовитыми осами, шмелями и скорпионами, поданных в виде шашлыка. В Японии, например, подают живых осьминогов, которые не ядовиты. Однако каждый год более девяти тысяч человек погибает, подавившись извивающимися щупальцами, которые присасываются к пищеводу и носоглотке.

Растения могут быть не менее опасны, чем животные. Так, на Ямайке любят фрукт аки, который крайне ядовит до своего созревания или пока его не отварят в воде.

Самым опасным блюдом эксперты назвали «Касу марцу» с Сардинии — гнилой сыр с личинками мух. Готовят его из овечьего молока, а после выставляют на открытый воздух, чтобы там завелись личинки мух. По мнению диетологов, употребление этого продукта грозит не только аллергией, но и серьезным отравлением.

Ранее эксперты Роскачества составили список самых безопасных продуктов на полках российских магазинов. Перечень включает водку, нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневую крупу и сметану. В топ-5 небезопасных с точки зрения вреда для организма продуктов входят свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.