Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады

Рига, 2 июня. Матч хоккейных сборных России и Канады — это всегда вывеска, вызывающая ажиотаж. Об этом рассказал главный тренер российской команды Валерий Брагин.

Специалист дал интервью после матча со сборной Белоруссии В этой встрече хоккеисты из РФ одолели соперников со счетом 6:0.

Отвечая на вопросы журналистов, Брагин отметил, что тренерский штаб внимательно следил за игрой всех лидеров и фаворитов чемпионата мира. Он отметил скоростные качества и командную игру канадцев. По его словам, зрителей ожидает яркий матч с множеством моментов.

Тренер также оценил шансы на участия в оставшихся матчах голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Он сказал, что окончательного ответа на этот вопрос еще нет, пишет RT.

Ранее во Вроцлаве состоялся товарищеский матч по футболу между сборными России и Польши. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.