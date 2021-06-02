Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области

Благовещенск, 2 июня. Четыре человека, включая подростка 2006 года рождения, пострадали в ДТП в Амурской области. Все они находились в автобусе, который двигался по маршруту Благовещенск — Талакан.

Предварительно установлено, что водитель 12-местного пассажирского автобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Авария произошла во вторник вечером.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Прокуратура Бурейского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины ДТП.

Жуткое ДТП с летальным исходом ранее произошло в Ростовской области. На трассе «Егорлыкская — Сальск» в результате столкновения двух грузовиков погибли два человека.