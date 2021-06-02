Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей

Оклахома-Сити, 2 июня. Американский президент Джозеф Байден прервал свое очередное выступление для того, чтобы убедиться в наличии мороженого у двух девочек.

Глава США был с рабочей поездкой в Оклахоме, где произносил речь. Во время мероприятия Байден принял решение прерваться и отправиться к людям, чтобы пообщаться с двумя девочками.

«Я просто должен был убедиться, что две девочки получат мороженое, когда все закончится», — рассказал Байден, когда вернулся на трибуну.

Девочки должны быть в восторге от такого внимания самого президента, отметил лидер американского государства. Джо Байден прибыл в Оклахому перед 100-летней годовщиной резни 1921 года, когда было совершено преступление в отношении 300 темнокожих граждан США.

Недавно президент США в очередной раз опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты. Байден рассказал задушевную историю о кондукторе компании Amtrak, который поздравил его с проездом более 1,5 млн миль.