Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 05:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
Общество
Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
05:08
Технологии
Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году
05:00
Шоу-бизнес
Одинокая в толпе: печальная судьба Мэрилин Монро — самой желанной женщины Голливуда
04:55
Политика
Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков
04:39
Наука
Москвичи увидят полное солнечное затмение через 105 лет
04:37
Общество
Украинские кулинары перечислили опасные для жизни блюда
04:29
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области
04:28
Спорт
Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады
04:08
Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
Все новости
02 июня 05:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
05:09
Общество
Метеоролог Латышева рассказала о летней погоде в России
05:08
Технологии
Российские космонавты впервые впервые покинут борт МКС в 2021 году
05:00
Шоу-бизнес
Одинокая в толпе: печальная судьба Мэрилин Монро — самой желанной женщины Голливуда
04:55
Политика
Двойную игру шведов в холодной войне случайно раскрыли детали советских танков
04:39
Наука
Москвичи увидят полное солнечное затмение через 105 лет
04:37
Общество
Украинские кулинары перечислили опасные для жизни блюда
04:29
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области
04:28
Спорт
Брагин поделился мнением о грядущем матче России против Канады
04:08
Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
Все новости

Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей

Политика
Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Оклахома-Сити, 2 июня. Американский президент Джозеф Байден прервал свое очередное выступление для того, чтобы убедиться в наличии мороженого у двух девочек.

Глава США был с рабочей поездкой в Оклахоме, где произносил речь. Во время мероприятия Байден принял решение прерваться и отправиться к людям, чтобы пообщаться с двумя девочками.

«Я просто должен был убедиться, что две девочки получат мороженое, когда все закончится», — рассказал Байден, когда вернулся на трибуну.

Девочки должны быть в восторге от такого внимания самого президента, отметил лидер американского государства. Джо Байден прибыл в Оклахому перед 100-летней годовщиной резни 1921 года, когда было совершено преступление в отношении 300 темнокожих граждан США.

Недавно президент США в очередной раз опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты. Байден рассказал задушевную историю о кондукторе компании Amtrak, который поздравил его с проездом более 1,5 млн миль.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден прервал речь для проверки наличия мороженного у детей
дети сша байден мороженое
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 92669 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 63286 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 30427 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 29313 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Политика 28286 30 May 2021
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Рейтинг@Mail.ru