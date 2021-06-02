Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах

Мельбурн, 2 июня. Жительница Австралии с одним из самых больших бюстов в мире рассказала, какие проблемы ей приходится испытывать каждый день.

Грудь у Ани Сент Джеймс начала стремительно расти в 13 лет. Девушке поставили редкий диагноз — гигантомастия. Из-за этой болезни бюст становится очень большим за короткий промежуток времени. В связи с этим она испытывает большие проблемы со спиной. Девушка не может заниматься спортом, а также постоянно сталкивается с вниманием со стороны назойливых мужчин.

«Другие женщины могут танцевать, бегать и прыгать, а я могу делать это только в том случае, если буду обеими руками держать свою грудь, чтобы она не вываливалась наружу», — сказала Джеймс

Девушка планирует продолжать борьбу с гигантомастией. Для этого она уже посещает врачей, чтобы поскорее найти решение деликатной проблемы.

Ранее стало известно, что страдающей от рака актрисе Татьяне Проценко удалили грудь перед смертью. Артистка боролась с онкологическим заболеванием на протяжении трех лет.