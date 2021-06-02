Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию

Вашингтон, 2 июня. Отсутствие политического единства не дает США возможность «разгромить» Россию или КНР, считает американский политолог и писатель Роберт Каплан.

Публицист в колонке для Project Syndicate выразил мнение, что США в XX веке одержали «триумфальную победу» над Советским Союзом, который Каплан называет империей. Этого, по мнению обозревателя, Вашингтону удалось добиться благодаря политическому единству внутри страны. В качестве действенного инструмента внешней политики страна использовала права человека, таким образом объединяя людей и внутри государства.

Однако сегодня, считает политолог, США неспособны занять позицию лидера. По его мнению, Вашингтон не может восстановить политическое единство, которое было в стране во время Второй мировой и холодной войн.

«Поскольку политический центр был утрачен, о реализме и правах человека теперь редко говорят вместе. Но до тех пор, пока внешняя политика США не сумеет примирить реализм с защитой прав человека, Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией», — подчеркивает Каплан.

Обозреватель китайского издания Sohu ранее заявил, что Россия смогла обыграть США, использовав против Вашингтона его же оружие: РФ выбрала похожий прием против США, отправив корабли в Берингов пролив. Аналитик подчеркивает, что «у американцев это вызвало панику».