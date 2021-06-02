Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России

, 2 июня. Основателю компании Tesla Илону Маску нечего предложить на российском авторынке. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Губернатор считает, что автомобили марки Tesla не могут ничего предложить России в плане автопроизводства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное», – заявил Алиханов.

Кроме того, губернатор Калининградской области заявил, что просматривал отчеты компании Илона Маска. По его словам, автопроизводитель Tesla «не самый прибыльный».

Ранее в Минпромторге сообщили о ходе переговоров с компанией Tesla по поводу строительства автомобильного завода на территории РФ. Отмечается, что на данный момент конкретных договоренностей с Илоном Маском не достигнуто.