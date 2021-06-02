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02 июня 04:05
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04:04
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Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
03:35
Общество
Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы
03:14
Происшествия
Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива
03:14
Общество
Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии
03:13
Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
03:00
Спорт
Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио
02:50
Общество
Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях
02:40
Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
02:36
Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
02:27
Шоу-бизнес
Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
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NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли

Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
ТАСС  /  Смитюк Юрий

Вашингтон, 2 июня. Боевые возможности российских корветов в Тихом океане заставили ВМС США ускорить темпы строительства сторожевых кораблей, пишет американский портал The National Interest.

Военный обозреватель издания Крис Осборн обратил внимание, что американские ВМС стремятся пополнить свой арсенал боевыми кораблями прибрежной зоны. Это связано с тем, что Соединенные Штаты сегодня уступают России по количеству сторожевых кораблей, которые могут эффективно патрулировать территорию, достигая стратегически важных регионов для ведения подводной «охоты», вести разведку и переправлять десантные силы. Российские корабли способны атаковать даже прибрежные территории.

«К этому уравнению добавляется тот факт, что Россия испытывает свои новые корветы в Тихом океане — регионе, который отличается большим количеством островов, протяженными участками береговой линии, многочисленными портами и мелководными участками, способными превратиться в «горячие точки»», — приводит перевод колонки Осборна «ПолитРоссия».

В качестве примера обозреватель привел российский корвет «Алдар Цыденжапов» проекта 20380. Судно оснащено противокорабельным и противолодочным оружием и ЗРК для противовоздушной обороны. Также при строительстве используются стелс-технологии. Осборн уверен, что возросшее внимание американских ВМС к строительству быстрых, маневренных кораблей, способных действовать на мелководье, связано именно с тихоокеанской угрозой российских корветов.

Недавно британское издание Daily Mail сообщило своим читателям, что авианосец королевских ВМС «Куин Элизабет» во главе 19 кораблей НАТО проводит учения у берегов Португалии. Суда отрабатывают поход в Черное море, демонстрируя России морскую мощь Альянса. Жителям Британии же не понравилась идея властей принять участие в демонстрации мускул. Один из пользователей попросил перестать раздражать Россию. Еще один юзер посетовал, что Британию «опять втянули в американские разборки».

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