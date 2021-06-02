Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России

Москва, 2 июня. Российская компания «БАРЛ» запатентовала систему зондирования Земли с космоса. С ее помощью можно будет распознавать морские и речные суда, а также типы поверхностей планеты.

Запатентованное изобретение позволит идентифицировать морские и речные суда, а также типы поверхностей и даже возраст льда в режиме реального времени. Система будет включать в себя по меньшей мере один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений, пишет RT.

За прием и обработку полученных данных будет отвечать встроенная электронная система обработки при помощи нейросетей, принятых снимков и сигналов системы AIS. Об этом говорится в материалах Федерального института промышленной собственности, которые появились в распоряжении ТАСС.

Ранее ученые из России изобрели имплант для возвращения зрения слепым людям. Технология в настоящее время проходит испытание на грызунах.