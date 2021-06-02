Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области

Калининград, 2 июня. Программа льготной ипотеки в Калининградской области нуждается в сокращении. Делать это необходимо аккуратно и поэтапно, считает губернатор региона Антон Алиханов.

Недвижимость в Калининградской области все чаще привлекает жителей других российских мегаполисов. Москвичи и петербуржцы покупают квартиры и дома в регионе в качестве инвестиции, обратил внимание Алиханов в беседе с РИА Новости.

Представители 12 российских регионов ранее обратились в Минстрой с просьбой продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. С таким предложением выступили Чувашия, Кузбасс и еще десять субъектов.