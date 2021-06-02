Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году

Москва, 2 июня. Сотовая связь шестого поколения может появиться в России в 2035 году. Об этом заявили ученые из Научно-исследовательском институте радио и Сколковском институте науки и технологий.

Мобильная связь следующего поколения, вероятнее всего, будет оснащена встроенным искусственным интеллектом, который поможет более точно определять местоположение, снижать энергопотребление, находить и устранять аномальные сбои в работе и многое другое.

Также ученые считают, что в 6G станет возможно объединить виртуальную реальность, дополненную и смешанную в одну – иммерсионную. Известно, что на данный момент уже составлена дорожная карта по разработке и внедрению нового типа связи.

Ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что в РФ приняли первые восемь стандартов искусственного интеллекта. Всего их будет действовать 2017.