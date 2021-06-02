Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива

Петрозаводск, 2 июня. Двое пожилых мужчин из Карелии попытались украсть топливо с работы, однако их смогли задержать местные сотрудники правоохранительных органов.

Один из подозреваемых, 61-летний житель Карелии, имел доступ к фирменному топливу и решил подговорить коллегу совершить кражу. Согласившемуся злоумышленнику сотрудник предприятия передал канистры, которые позже были наполнены топливом.

После окончания рабочей смены, мужчина должен был вынести топливо с территории, однако реализации плана помешали сотрудники полиции. Товарищей задержали, мера пресечения работников пока неизвестна.

Недавно в Санкт-Петербурге злоумышленник пошел на преступление ради 350 рублей. Он прикинулся работником управляющей компании, проник в квартиру пенсионерки и украл кошелек с несколькими сотнями рублей.