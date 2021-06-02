Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов

Минск, 2 июня. Российские телеканалы «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ» больше не смогут транслировать свои передачи на территории Белоруссии.

Причину блокировки вещания трех российских телеканалов назвали в пресс-службе белорусского министерства информации. «Киномикс» и «КХЛ», по данным ведомства, не смогли получить лицензию из-за нарушения закона «О рекламе» в поданных документах.

«А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы «Русская ночь» уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что иностранные СМИ должны регулярно получать разрешение на распространение своей продукции. В Белоруссии им следует это делать каждые три года.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее подписал закон о запрете телетрансляции несогласованных митингов. Журналистам теперь не разрешается принимать в них участие.