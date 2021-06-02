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Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
03:35
Общество
Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы
03:14
Происшествия
Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива
03:14
Общество
Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии
03:13
Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
03:00
Спорт
Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио
02:50
Общество
Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях
02:40
Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
02:36
Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
02:27
Шоу-бизнес
Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
Все новости

Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов

Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Минск, 2 июня. Российские телеканалы «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ» больше не смогут транслировать свои передачи на территории Белоруссии.

Причину блокировки вещания трех российских телеканалов назвали в пресс-службе белорусского министерства информации. «Киномикс» и «КХЛ», по данным ведомства, не смогли получить лицензию из-за нарушения закона «О рекламе» в поданных документах.

«А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы «Русская ночь» уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что иностранные СМИ должны регулярно получать разрешение на распространение своей продукции. В Белоруссии им следует это делать каждые три года.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее подписал закон о запрете телетрансляции несогласованных митингов. Журналистам теперь не разрешается принимать в них участие.

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белоруссия телеканалы вещание
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