Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии

Москва, 2 июня. Отказ властей Москвы от жесткого локдауна позволил добиться минимального уровня безработицы во время пандемии. К такому выводу пришла международная компания EY.

Специалисты компании провели исследование «COVID-19 в мегаполисах мира». Его результаты представлены к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Продолжительный локдаун временно сдержал рост эпидемии, однако негативно сказался на экономики многих городов. Своевременное введение и снятие ограничений способствовали быстрому восстановлению экономической сферы в новых условиях, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости», — говорится в исследовании.

Всего специалистами было рассмотрено девять крупных городов, среди которых Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Гонконг, Мадрид, Осло, Стокгольм и Москва. В рамках исследования эксперты оценили влияние ограничений и мер поддержки на деловую активность в указанных мегаполисах.

После майских праздников в столице наблюдался небольшой рост заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин связал это с желанием граждан отложить походы в больницу на рабочие дни.