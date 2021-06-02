Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях

Вашингтон, 2 июня. Жители США обвинили вице-президента Камалу Харрис в кощунстве из-за ее неосторожного поста в Twitter по случаю Дня Памяти.

День Памяти (поминовения) считается в США особенной датой. В этот день американцы вспоминают погибших военных. Отмечают его в последний понедельник мая, который объявляется выходным днем.

Харрис 29 мая опубликовала в своем микроблоге в Twitter пост с фотографией, подписав его фразой «Наслаждайтесь длинными выходными». Это разозлило миллионы американцев, которые в комментариях напомнили вице-президенту, что для них это не просто выходные. Пользователи обвинили политика в неуважении, глупости, лицемерии и кощунстве.

Pr Scr twitter.com /

В комментариях сотни тысяч американцев оставляют фотографии погибших в военных конфликтах родных и близких. Один из пользователей опубликовал скрин прошлогоднего поста Камалы Харрис, где она в этот же день написала слова о чести, памяти и великой жертве, принесенной американскими военными. Пользователи выразили мнение, что это было лишь шоу, поскольку вице-президентом США тогда был другой человек.

«Я знаю, вы не уважаете наших военных, поэтому я подумал, что вы специально упускаете из виду День поминовения. Но я действительно думаю, что это потому, что вы просто глупы», — пишет пользователь @johnrich.

Pr Scr twitter.com /

«Чтобы добавить свое напоминание всем тем, кто ответил до меня, — Харрис, именно поэтому у нас эти «длинные выходные». Прояви уважение», — напомнила @coxgang.

Pr Scr twitter.com /

«Надеюсь, вы помните и молитесь за тех, кто отдал все, чтобы вы «наслаждались» вашими долгими выходными», — обратился к Харрис @tavaosiris.

Pr Scr twitter.com /

Известный писатель и ветеран морской пехоты Мэттью Бетли в комментариях назвал вице-президента «ходячим позором администрации США», а также конституции страны и «всех тех, кто умер, защищая ее».

Ранее американские СМИ обратили внимание, что Харрис играет нехарактерную ключевую роль в формировании внешнеполитического курса администрации президента Джо Байдена. По их словам, вице-президент слишком часто выполняет работу, которой должен заниматься глава государства. Так, например, она «независимо от Байдена беседовала по меньшей мере с шестью мировыми лидерами», участвовала в саммите президента с канадским премьером Джастином Трюдо, а также выступала с речью в Госдепе. Журналисты газеты отмечают, что Камала Харрис стремится глубже вникнуть в вопросы госуправления.