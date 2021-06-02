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Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
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Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
03:35
Общество
Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы
03:14
Происшествия
Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива
03:14
Общество
Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии
03:13
Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
03:00
Спорт
Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио
02:50
Общество
Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях
02:40
Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
02:36
Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
02:27
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Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
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Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 

Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Лондон, 2 июня. Читатели Daily Mail с иронией отреагировали на новость об участии Великобритании в морских учениях НАТО в Атлантическом океане.

Британское издание сообщило своим читателям, что авианосец королевских ВМС «Куин Элизабет» во главе 19 кораблей НАТО проводит учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») у берегов Португалии. Эксперты при этом уверены, что суда отрабатывают поход в Черное море, демонстрируя морскую мощь Альянса перед назначенной встречей Владимира Путина с Джо Байденом.

Поддержку военным судам оказывают новые истребители-невидимки F-35 королевских ВВС, португальские F-16, испанские F-18 и массивные патрульные противолодочные самолеты США «Посейдон» и «Орион». В общей сложности в учениях участвуют около девяти тысяч военнослужащих.

Великобритания, как и КНР, имеет два авианосца, а у США их уже 11. На борту «Куин Элизабет» находится восемь британских F-35B и десять американских F-35. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что для страны «поддержка трансатлантического альянса является непоколебимой».

Судя по комментариям, которые британцы оставляют в Сети после новости, им не очень понравилась идея властей принять участие в демонстрации военной мощи. Один из пользователей попросил перестать раздражать Россию.

«Если бы мы на деле вступили в войну и наш корабль был бы атакован, все было бы кончено за минуты, у нас нет артиллерии!» — считает другой.

Еще один пользователь посетовал, что Британию «опять втянули в американские разборки». Кто-то спросил, не пора ли начинать ли ему "рыть бункер".

«У русских имеется огромное количество противовоздушных (С-400) и противокорабельных подразделений наземного базирования («Бастион»), которые охватывают все Черное море. Война в этом районе приведет к катастрофическим потерям для НАТО. Вероятно, неразумно вести войну в районе, где русские имеют военное превосходство», — отметил читатель.

Ранее военные обозреватели The National Interest выразили мнение, что Черноморский флот представляет серьезную угрозу для США и НАТО. По данным эксперта, основной проблемой для Соединенных Штатов является перспектива переоснащения кораблей ВМФ РФ гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Использование этого снаряда возможно только с кораблей, которые оснащены вертикальной пусковой установкой, а таких в Черноморском флоте предостаточно.

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Все новости / Армия / Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
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