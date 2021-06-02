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02 июня 04:04
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04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
03:35
Общество
Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы
03:14
Происшествия
Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива
03:14
Общество
Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии
03:13
Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
03:00
Спорт
Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио
02:50
Общество
Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях
02:40
Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
02:36
Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
02:27
Шоу-бизнес
Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
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Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым

Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Вроцлав, 2 июня. Главный тренер польской национальной сборной Паулу Соуза на послематчевой пресс-конференции заявил, что для него было честью противостоять Станиславу Черчесову.

Матч, который проходил во Вроцлаве, завершился вничью 1:1. В составе сборной Польши отличился Якоб Швчерчок, за сборную России в середине первого тайма отметился футболист петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев, передает RT. После встречи на пресс-конференции португальский наставник сборной Польши Паулу Соуза лестно отозвался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Что касается моего оппонента и коллеги, то я, конечно, не буду обсуждать его решения, у него на этот счет есть свои мысли. У него большой опыт и для меня было честью соперничать с ним», — заявил Соуза.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020. Сейчас идет заложение физической готовности, после чего сборная начнет тренироваться в более легком режиме, сообщил наставник.

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Все новости / Спорт / Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
футбол Станислав Черчесов сборная россии сборная польши паулу соуза
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