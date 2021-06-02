Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым

Вроцлав, 2 июня. Главный тренер польской национальной сборной Паулу Соуза на послематчевой пресс-конференции заявил, что для него было честью противостоять Станиславу Черчесову.

Матч, который проходил во Вроцлаве, завершился вничью 1:1. В составе сборной Польши отличился Якоб Швчерчок, за сборную России в середине первого тайма отметился футболист петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев, передает RT. После встречи на пресс-конференции португальский наставник сборной Польши Паулу Соуза лестно отозвался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Что касается моего оппонента и коллеги, то я, конечно, не буду обсуждать его решения, у него на этот счет есть свои мысли. У него большой опыт и для меня было честью соперничать с ним», — заявил Соуза.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020. Сейчас идет заложение физической готовности, после чего сборная начнет тренироваться в более легком режиме, сообщил наставник.