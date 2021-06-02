Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом

Москва, 2 июня. Экс-лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров представил на своей странице в социальной сети Instagram новую группу «Зоя».

Шнуров ранее очистил свой аккаунт от всех публикаций. Его новый пост содержит фотографию с девушкой на карусели и лаконичную подпись.

«Поехали! Зоя!» — написал музыкант.

Презентация нового музыкального проекта Шнурова, по сведениям ряда СМИ, может состояться на Петербургском экономическом форуме. Кто вошел в состав группы, пока не известно.

Дебютный альбом «Зои» состоит из 14 треков. Все они записаны в узнаваемой манере группы «Ленинграда». Разница только в голосе. Новые композиции вместо Шнурова исполняет неизвестная вокалистка.

Подписчики музыканта отреагировали на новость. Некоторым из них новый проект понравился.

«Это хороший ход — доносить свою музыку до людей чужим голосом, пусть даже женским и сексуальным в каких-то моментах», — отмечено в комментариях.

Сергей Шнуров, как стало известно ранее, отказался от петербургской прописки. Теперь он официально является жителем Москвы.