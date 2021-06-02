Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость

Казань, 2 июня. Некоторые ученики гимназии №175 за проявленные высокие моральные качества были удостоены государственными наградами.

Вручали медали сотрудники Следственного Комитета РФ. В мероприятии в дистанционном формате принял участие глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он рассказал о храбрости школьников, которые не растерялись в критической ситуации и сохраняли самообладание, помогая своим товарищам во время нападения на школу. Ученица седьмого класса получила медаль «Доблесть и отвага». Еще девять учеников получили награду «За высокую гражданственность».

Недавно еще один несовершеннолетний проявил отвагу и мужество в экстремальной ситуации. Пятиклассник из Нижегородской области получил медаль от СК РФ за спасение из горящего дома малолетнего брата и бабушки-инвалида, пишет «Взгляд».

Трагедия в Казани произошла в мае этого года. Бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев расстрелял учеников и сотрудников учебного заведения. На допросе преступник назвал себя богом и заявил о ненависти к людям.