Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет

Москва, 2 июня. Цена на пластиковые товары продолжит соответствовать рынку после отказа от использования части материалов. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Каждая продукция имеет свою номенклатуру, напомнил министр. Стоимость товаров может повышаться, если они производятся штучно. Однако в случае с масштабным производством себестоимость продукции будет отвечать рынку, передает газета «Известия».

Вместе с этим Козлов отметил важность развития внутреннего производства экологичной упаковки. Этого можно добиться за счет внедрения экономики замкнутого цикла. По словам министра, дорожная карта реализации концепции РОП предполагает разработку методики оценки экологического сбора в зависимости от возможностей переработки упаковки. В связи с этим компании, которые производят «неэкологичную», трудноперерабатываемую упаковку, должны будут платить повышенные взносы.

Недавно стало известно, что в России на законодательном уровне могут запретить применение посуды, трубочек и ватных палочек из пластика. Соответствующие поправки уже готовятся Правительством РФ.