Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну

Берлин, 2 июня. Немецкие власти не пустили два самолета российской авиакомпании S7 на территорию страны. Раньше у авиаперевозчика не возникало подобных проблем, сообщили в пресс-службе.

S7 Airlines уже сообщила о возврате денежных средств за купленные билеты. Авиакомпания России пообещала решить вопрос с полетами в Германию в ближайшее время. Возможно, что немецкие власти таким образом ответили на действия властей России, которые на прошлой неделе не давали разрешение на полет в Москву авиакомпаниям Air France и Austrian Airlines, передает RT

Ранее стало известно, что польская авиакомпания LOT может остановить полеты над Белоруссией. Данное решение обусловлено экстренной посадкой борта Ryanair в международном аэропорту Минска.