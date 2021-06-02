Несколько штаммов коронавируса вызывают особую обеспокоенность у ВОЗ

Женева, 2 июня. Всемирная организация здравоохранения считает опасными четыре штамма коронавируса. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Эксперт отметила, что действующие меры борьбы с распространением коронавируса способны противостоять и этим мутациям. Странам при этом следует сохранять бдительность.

«В общей сложности существуют четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — подчеркнула Мария ван Керкхове.

Представитель ВОЗ, по данным RT, также прокомментировала выявление во Вьетнаме новой разновидности вируса. В организации, по ее словам, знают, что этот штамм легче распространяется среди людей.

ВОЗ недавно одобрила применение еще одной вакцины от коронавируса. Речь идет о китайском препарате Sinovac Biotech.